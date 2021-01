Lecce, per Adjapong rottura del tendine d’Achille. Stagione finita

Le previsioni pessimiste sull’atteso responso medico sulle condizioni di Claud Adjapong è stato confermato. Il Lecce, con un breve comunicato sul suo sito ufficiale, ha informato che la risonanza magnetica alla quale il calciatore si è sottoposto in seguito dell’infortunio riportato nella gara di ieri con il Pordenone, ha evidenziato la rottura del tendine d’Achille del piede sinistro. Per il terzino stagione finita e addio alla partecipazione alla fase finale dell’Europeo Under 21, alla quale il calciatore si era qualificato con la Nazionale azzurra.