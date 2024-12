Lecce, Pelmard fermato dalla Polizia: patente ritirata

Notte da dimenticare per Pelmard, giocatore del Lecce. Dopo una serata con la squadra e lo staff tecnico per augurarsi un sereno Natale, il difensore in prestito ai giallorossi, mentre tornava a casa alla guida della sua auto, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per l’elevata velocità a cui stava andando. Dopo non aver rispettato lo stop dei poliziotti, il calciatore è stato fermato da due volanti. Pelmard è stato condotto in questura ed è stato sanzionato con il ritiro della patente.

Foto: Instagram U.S. Lecce