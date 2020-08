Lecce-Parma, le formazioni ufficiali

Lecce e Parma si affrontano al Via del Mare in un match fondamentale per la lotta salvezza. Gli uomini di Liverani devono ottenere i tre punti e sperare contestualmente in un passo falso del Grifone. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell’Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula All: Liverani

PARMA (4-3-3) – Sepe; Laurini, Alves, Gagliolo, Darmian; Hernani, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All: D’Aversa

Foto: Lecce Twitter