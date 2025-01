Lecce, occhi su Arber Hoxha della Dinamo Zagabria

Corvino è a lavoro per dare nuova linfa al Lecce dal mercato. Come riferito qualche ora fa da TransferFeed, il dirigente del club salentino ha puntato gli occhi su Arber Hoxha della Dinamo Zagabria, attaccante kosovaro classe ’98 che il club ha acquistato dallo Slaven Belupo per un milione di euro. La Dinamo sembra pronta a investire sul mercato e potrebbe prendere in considerazione la cessione di Hoxha per fare spazio a nuovi giocatori. Tra gli obiettivi vi sarebbe Sebastien Haller.

Foto: Instagram Hoxha