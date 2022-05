Lecce, nuovo record di spettatori: in 27mila allo stadio per festeggiare la serie A

Sabato sera il Lecce di Baroni ha ottenuto la promozione diretta in serie A, riuscendo a battere il Pordenone per 1-0. Il club pugliese è riuscito a battere un nuovo record di spettatori, raggiungendo infatti quota 27mila esattamente 3mila in più rispetto allo scontro diretto disputato contro il Pisa. A riportarlo è la Lega serie B aggiungendo inoltre che nei dieci campi del campionato cadetto sono stati presenti 85mila spettatori.

Foto: Twitter Lecce