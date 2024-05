Lecce, non si allena Almqvist. Personalizzato per Falcone e Sansone.

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese, il Lecce di Gotti ha ripreso questa mattina la preparazione verso il match di sabato alle 18 contro l’Atalanta. Questa la nota ufficiale del club: “Squadra subito al lavoro questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. In vista della gara di sabato con l’Atalanta mister Gotti potrà contare su Piccoli, che ha scontato il turno di squalifica. Alla seduta odierna non ha preso parte Almqvist, rimasto a riposo per uno stato febbrile. Falcone ha svolto terapie a causa di una contusione al polpaccio rimediata nella gara di ieri mentre Sansone è stato impegnato in un lavoro personalizzato. La preparazione dei giallorossi proseguirà domani, sempre al mattino, all’Acaya”.

Foto: Instagram Almqvist