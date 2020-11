Lecce, negativo il componente dello staff. Indeterminati i test dei due calciatori

L’U.S. Lecce comunica che, i componenti del gruppo squadra (due calciatori e un membro dello staff) risultati positivi al Covid-19 lo scorso 31 ottobre e 2 novembre, si sono sottoposti nuovamente a test molecolare di controllo le cui risultanze hanno dato esito indeterminato per i due calciatori ed esito negativo per il componente dello staff, risultato confermato da un doppio test.

Foto: Twitter ufficiale Lecce