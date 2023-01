Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

Alle ore 18:00 scenderanno in campo Lecce e Milan, rossoneri che proveranno ad inseguire la vetta in un Via Del Mare che sta diventando fortino importante per gli uomini di Baroni. Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni