Lecce, magico tris per la salvezza: Gendrey, Dorgu e Piccoli. Il Sassuolo sempre più nei guai

Il Lecce sbanca il Mapei Stadium, travolgendo con tre gol il Sassuolo ed ottenendo una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Dopo appena undici minuti di gioco il match è già sbloccato, grazie al colpo di testa di Gendrey, che, pescato sul secondo palo dalla punizione calciata da Oudin, incorna di testa porta in vantaggio la formazione salentina. Raddoppio dei pugliesi che arriva dopo appena quattro giri di lancetta, al quarto d’ora: cross teso scoccato da Gallo dalla corsia di sinistra, che trova in area Dorgu, il quale, dimenticato da Erlic, ha il tempo di prendere la mira e piazzare il pallone alle spalle di Consigli. La risposta dei neroverdi è affidata a Pinamonti, che, al 23′, colpisce di testa in torsione non trovando di poco lo specchio della porta avversaria. Dopo l’inizio arrembante la squadra di Gotti rallenta i ritmi, riuscendo comunque a contenere la reazione dei padroni di casa ed andando al riposo sul doppio vantaggio in loro favore. Salentini che riescono a gestire il risultato nella ripresa, con gli emiliani che si rivelano incapaci di reagire. Poco dopo l’ora di gioco, al 61′, gli ospiti trovano il tris: Pongracic recupera palla e serve Krstovic, che in verticale fa correre Piccoli, il quale s’infila tra Erlic e Ferrari e realizza lo 0-3 che chiude virtualmente la partita. Il primo pericolo del secondo tempo, per Falcone, arriva al 71′, quando l’estremo difensore è chiamato a neutralizzare un colpo di testa di Mulattieri. Altro tentativo di marca neroverde che arriva due minuti dopo, con una conclusione da fuori di Pinamonti che termina a lato di poco. Lecce che, in virtù di questo successo, si porta a quota 35 punti, momentaneamente a +8 sul terzultimo posto occupato dal Frosinone. Sassuolo che rimane penultimo, a due lunghezze di distanza dalla quartultima posizione.

Foto: Instagram Lecce