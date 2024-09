Lecce, Luis Hasa: “Sono felice di essere qui. Aspetto la Serie A da sempre”

Il Lecce ha indetto una conferenza stampa di presentazione per il nuovo acquisto Luis Hasa, ex calciatore della Juve Next Gen. Il classe 2004, ha mostrato grande entusiasmo per la sua nuova avventura in Salento, e ha dichiarato di sognare da tempo di giocare in un palcoscenico come quello della Serie A.

La scelta di Lecce: “Me ne hanno parlato tutti bene. È un gruppo di ragazzi giovani. Sono molto contento di essere qui e farò di tutto per aiutare la squadra. Ho tantissima voglia, aspetto la Serie A da sempre. Lavorerò come ho sempre fatto fino ad ora e sono sicuro che il duro lavoro ripagherà. Ho aspettato anch’io fino all’ultimo, il trasferimento a Lecce è stata una sorpresa”.

Foto: Instagram Lecce