Lecce, lesione di secondo grado per Rafia. Il comunicato

Brutte notizie per il Lecce. Il centrocampista Rafia, uscito per infortunio contro il Genoa a causa di un problema muscolare, si è sottoposto agli esami strumentali. L’esito non è dei migliori: lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. L’ex Pescara ne avrà per quaranta/cinquanta giorni. Qui di seguito il comunicato.

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Hamza Rafia, durante la gara Lecce – Genoa, ha accusato un problema muscolare. Il giocatore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra”.

Foto: Instagram Lecce