Lecce, lesione di basso grado per Gallo. Il comunicato

Non arrivano buone notizie per il Lecce sul fronte infortuni. Antonino Gallo, colpito da un risentimento muscolare in allenamento, ha svolto le analisi del caso e il verdetto non è stato dei migliori: lesione di basso grado. Qui di seguito il comunicato.

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Antonino Gallo, a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra”.

Foto: X Lecce