Lecce, le condizioni di Strefezza e Umtiti. Il report

Il Lecce di Marco Baroni si allena per preparare la sfida di Serie A in programma domenica alle 12:30 contro l’Atalanta di Gasperini. Lavoro personalizzato per il difensore francese Umititi, mentre Strefezza non si è allenato per influenza. Il report del club salentino: “I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA, per una seduta d’allenamento. Assenti Dermaku, Pongracic e Strefezza, quest’ultimo a causa di uno stato influenzale. Ha svolto un lavoro personalizzato Umtiti. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Bergamo con un volo charter, sul quale viaggerà anche la formazione Primavera 1, che sarà impegnata domenica a Genova con la Sampdoria. Da registrare che il settore ospiti (1.600 posti) dello “Gewiss Stadium ” risulta sold out già dalla giornata di ieri”.

Foto: sito ufficiale Lecce