Lecce, la nota sulle condizioni di Krstovic: “Conati di vomito dovuti ad affaticamento”

Nulla di grave per Nikola Krstovic dopo lo spavento preso per l’uscita in barella nella sfida tra il suo Montenegro e la Bulgaria. A rassicurare è il Lecce, che con un comunicato racconta quelle che sono le condizioni dell’attaccante, dopo aver avuto contatti con lo staff medico montenegrino, che ha subito soccorso l’attaccante. Di seguito la nota pubblicata dal club salentino: “L’U.S.Lecce comunica che, dopo aver sentito il responsabile della Nazionale del Montenegro, il calciatore Nikola Krstovic è stato sostituito al 31’ del secondo tempo della gara Montenegro – Bulgaria per conati di vomito dovuti ad affaticamento”.

Foto: Twitter lecce