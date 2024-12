Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Via del Mare per il match tra Lecce e Juventus, che chiuderà questa domenica sportiva. I salentini nonn stanno attraversando uno dei migliori momenti, con soli 12 punti in classifica. Sotto la guida del nuovo tecnico Giampaolo, ha però ottenuto 3 punti importantim in ottica salvezza nella scorsa giornata contro il Venezia. La Juventus, invece, si presenta alla sfida con un’infermeria piena. La squadra di Motta, pur essendo ancora imbattuta in campionato, ha pareggiato 3 delle ultime 5 partite.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. Allenatore. Giampaolo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore. Motta.

Foto: twitter Lecce