Lecce, invasione salentina all’Olimpico. Liverani: “Se raggiungeremo l’obiettivo sarà merito loro”

Quasi 3mila tifosi del Lecce, domenica pomeriggio, saranno presenti allo stadio Olimpico di Roma, per la sfida fra i salentini e la Lazio di Simone Inzaghi. Una marea giallorossa, dunque, che spingerà, come fatto sempre in quest’avvio di stagione, Mancosu e compagni. Un fattore che, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico Fabio Liverani non ha mancato di sottolineare: “La nostra gente è un valore aggiunto, sempre. Se dovessimo riuscire a raggiungere l’obiettivo, quello della salvezza, sarà anche grazie al supporto che ci stanno dando, domenica dopo domenica”.

La squadra, in settimana, si è allenata a Roma: “In questa settimana abbiamo lavorato in serenità. Sono state spese tante energie nel ciclo che ci ha visto giocare anche 3 partite in 7 giorni. Domani non avrò a disposizione Tabanelli e Farias, mentre recupero Tachtisidis, che ha scontato la squalifica”.

Foto: Twitter Lecce