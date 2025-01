Lecce-Inter si avvicina: Inzaghi bestia nera di Giampaolo

Questa sera, alle ore 18:00, andrà in scena il match tra Lecce e Inter. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con i nerazzurri che dovranno cercare di rispondere alla vittoria del Napoli contro la Juventus, mentre i giallorossi hanno bisogno di prendere le distanze dalla zona retrocessione. Il club salentino si trova a un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione, Hellas Verona, Venezia e Monza saranno tutte impegnate nel posticipo del lunedì. Insomma, la compagine guidata da Krstovic non può dormire sonni tranquilli per questa giornata di campionato. Certo è che la Beneamata parte come favorita e anche la storia lo conferma. Inzaghi, infatti, è la bestia nera di Marco Giampaolo. I due allenatori si sono scontrati nove volte e in ben 8 circostanze a trionfare è stato Simone, talvolta anche con larghi risultati. Basterebbe tornare indietro nel tempo, più precisamente al 7 maggio del 2017, quando la Lazio trionfò per 7-3 sulla Sampdoria.

FOTO: Instagram Inter