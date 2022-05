Lecce in Serie A, Baroni: “Avevo un debito, ora l’ho saldato. Serie A meritatissima”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha commentato a Dazn il ritorno in Serie A dei salentini.

Queste le sue parole: “Era giusto finisse così. Un campionato straordinario. Questo è un un gruppo incredibile, che si è costruito giorno dopo giorno. Fatto qualcosa d’incredibile. A Corvino gli avevo promesso di riportarlo in Serie A con la sua città. Il lavoro del tecnico è meraviglioso e lo è ancora di più quando hai un gruppo come questo e di fronte a tifosi così. A volte si chiude un ciclo: sono arrivato qua 34 anni fa da calciatore, mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. Avevo un debito, siamo tornati in A e adesso sono felice. Ha vinto la squadra più forte, quella che ci ha creduto. Una dedica? Alla gente di Lecce, alla proprietà”.