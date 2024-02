Lecce in campo dopo la vittoria, poi due giorni di stop

Smaltito l’entusiasmo per la vittoria in rimonta sulla Fiorentina, il Lecce è sceso in campo per effettuare lavoro di scarico per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto della squadra ha fatto regolare allenamento. Seguiranno due giorni di stop. Il report completo: “Squadra al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA dopo la vittoria in rimonta con Fiorentina. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per il resto del gruppo. Il tecnico D’Aversa ha concesso poi due giorni di riposo fissando la ripresa della preparazione per il pomeriggio di martedì sempre all’Acaya.

Foto: sito ufficiale Lecce