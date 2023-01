Dopo Ceccaroni dal Venezia, il Lecce si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa di mister Baroni. Infatti, è in arrivo in Salento Simone Romagnoli, difensore classe ’90 del Parma. In questa stagione il difensore ha collezionato 7 presenze con la maglia del club emiliano, di cui 1 in Coppa Italia.

Foto: sito ufficiale Parma