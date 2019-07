In casa Lecce, durante l’odierna conferenza stampa, ha parlato Mauro Meluso. Il ds giallorosso ha presentato i due nuovi volti, Benzar e Shakhov, facendo anche il punto sulle altre trattative e confermando gli imminenti arrivi – come anticipato – di Rossettini e Lapadula: “Sono qui per presentare Benzar, un terzino importante che rinforza il nostro pacchetto difensivo. Si tratta di una delle operazioni più onerose dal punto di vista economico da quando sono qui e siamo felici di averla portata a termine. Stesso discorso per Shakov, un centrocampista che arriva dal Paok Salonicco, club con cui ha vinto il campionato in Grecia. Essendo ucraino occupa un altro slot nella casella degli extracomunitari. È una mezzala, ma all’occorrenza può giocare anche da regista o trequartista. Rossettini e Lapadula? Ci sono già gli accordi e presto svolgeranno le visite mediche. Probabilmente domani toccherà a Lapadula. Rogel? Discorso complicato, non credo si farà. Yilmaz? Vediamo cosa succederà prossimamente”.