Lecce, il 17 luglio ci sarà la prima amichevole contro l’U.S. Saval Maddalena

Il Lecce ha appena annunciato, tramite un comunicato pubblicato direttamente sul proprio sito ufficiale, che il primo test amichevole per gli uomini di Gotti si terrà in data 17 luglio, e sarà contro l’U.S. Saval Maddalena. Mentre il 24 luglio, il Lecce affronterà il Galatasaray. Di seguito il comunicato del club: “L’U.S. Lecce comunica che è stato definito il primo test d’allenamento che i giallorossi disputeranno durante la fase del ritiro precampionato di Neustift (14 – 28 luglio). Mercoledì 17 luglio, alle ore 17:00, presso il SSV Neustift – Stadion, i ragazzi di mister Gotti affronteranno l’U.S. Saval Maddalena. Come già comunicato in precedenza, mercoledì 24 luglio alle ore 19:30 i giallorossi affronteranno, alla Raiffeisen Arena di Linz (Austria), il Galatasaray”.

Foto: sito ufficiale Lecce