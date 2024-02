Lecce, i convocati per il match con l’Inter. Tornano Baschirotto e Banda

Diramata in via ufficiale poco fa dal tecnico del Lecce D’Aversa la lista dei convocati per il match di domani con l’Inter in programma al Via del Mare. Tornano nell’elenco Baschirotto e Banda, perfettamente recuperati e dunque a disposizione per la sfida alla capolista della Serie A. Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Borbei, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Esposito, Gallo, Gendrey, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone

Foto: sito U.S. Lecce