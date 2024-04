Lecce, i convocati di Gotti per il Sassuolo

Il Lecce sfiderà domani il Sassuolo in trasferta, al Mapei Stadium, nel match valido per il 33° turno di campionato. Questa la lista dei giocatori convocati dal tecnico dei salentini Luca Gotti in vista della gara da giocare contro i neroverdi:

Portieri: Falcone, Samooja, Brancolini.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Oudin, Rafia.

Attaccanti: Krstovic, Burnete, Piccoli, Pierotti, Sansone.

Foto: sito Lecce