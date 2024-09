Lecce, i convocati di Gotti per il Sassuolo

Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, ha convocato i seguenti calciatori per la gara contro il Sassuolo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma martedì 24 settembre 2024 alle ore 16:00. Sono out Bonifazi, Berisha, Kaba e Sansone Questa la lista dei convocati:

Portieri: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard

Centrocampisti: Coulibaly, Helgason, Marchwinski, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Burnete, Dorgu, Hasa, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic

Foto: sito Lecce