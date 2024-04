Lecce, i convocati di Gotti per il Monza

Il Lecce, ormai ad un passo dalla salvezza, ospiterà domani al Via del Mare il Monza, nel match valido per il 34° turno di campionato. Questo l’elenco completo dei giocatori convocati dal tecnico dei salentini Luca Gotti in vista dell’impegno con la formazione brianzola:

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia

Attaccanti: Almqvist, Krstović, Piccoli, Pierotti, Sansone

Foto: sito Lecce