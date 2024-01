Lecce, i convocati di D’Aversa per il Cagliari

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di domani contro il Cagliari al Via del Mare. Recupero in extremis per Pongracic, torna fra i convocati anche Almqvist. Assenti Dermaku e Sansone per infortunio, mentre Touba, Rafia e Banda sono impegnati nella Coppa d’Africa. Questo l’elenco completo:

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani

Attaccanti: Almqvist, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza

Foto: Instagram Serie A