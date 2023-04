Lecce, i convocati di Baroni per il Napoli

Il Lecce ha diffuso la lista dei calciatori convocati da Marco Baroni per sfidare il Napoli al Via del Mare. La partita è in programma domani alle 19. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti.

Centrocampisti: Askildsen, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling.

Foto: sito ufficiale Lecce