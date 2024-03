Lecce-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

Alle 12.30 Lecce e Hellas Verona scenderanno in campo allo Stadio via del Mare nella prima delle quattro gare in programma questa domenica di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D’Aversa.

HELLAS VERONA (4-2-3-1) Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

Foto: Twitter U.S. Lecce