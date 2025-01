Lecce, grave infortunio per Marchwinski

Brutta tegola in casa Lecce. Stagione finita per Marchwinski che ha rimediato un brutto infortunio durante la rifinitura pre-Cagliari. Per lui gli esami hanno evidenziato rottura del crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Potremmo rivederlo in campo solamente nella prossima stagione. Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Filip Marchwiński, a seguito dell’infortunio occorso durante la seduta di rifinitura di ieri, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni.”

Foto: Sito Lecce