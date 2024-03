Lecce, Gotti recupera Venuti. Ancora lavoro personalizzato per Banda

Il Lecce si è allenato stamattina per preparare al meglio la sfida con la Roma, in programma lunedì alle ore 18:00. Il tecnico dei salentini Luca Gotti recupera Venuti, che torna ad allenarsi con i compagni. Lavora ancora a parte, invece, Banda. Questo il report dell’allenamento odierno pubblicato sul sito della società giallorossa:

“Squadra in campo all’Acaya per una seduta di allenamento mattutina in vista del match di lunedì con la Roma al Via del Mare. Venuti è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo mentre Banda ha continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato. Giallorossi in campo domani con un allenamento al mattino sempre all’Acaya”.

Foto: Instagram Venuti