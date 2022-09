Lecce, Gonzalez: “Indescrivibile il primo gol in A. Umtiti è una persona incredibile”

Durante un’intervista concessa a Marca, Joan Gonzalez, calciatore del Lecce, ha parlato delle emozioni della sua prima rete in Serie A e della sua avventura italiana: “Il primo gol in A è stato spettacolare. Non l’avrei mai immaginato e quando è successo… Non so come spiegarlo. È una sensazione piena di adrenalina, qualcosa di indescrivibile. Sfrutto i consigli che mi ha dato Di Francesco, un compagno di squadra che gioca da ala sinistra. Mi ha detto di stare tranquillo, che era il mio debutto e che non avevo nulla da perdere, se lo facevo male ero giovane e avrei avuto una seconda possibilità. Questo mi ha tolto un peso e mi ha aiutato molto. D’altra parte, per quanto riguarda lo stile di gioco, cerchiamo di avere il controllo della partita in molti momenti”. Infine, ha parlato del nuovo compagno di squadra, Samuel Umtiti: “Sono passato dal vederlo in TV a averlo come compagno. È una persona incredibile, sono uscito a cena un paio di volte con lui e penso che con la sua esperienza, che non ha nessuno nella squadra, possa aiutarci molto. Ha molta voglia di giocare e di aiutare e far sì che la squadra possa raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Instagram Gonzalez