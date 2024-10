Lecce, gli errori non sono come le plusvalenze: si pagano

Il Lecce vive un momento difficile e non deve essere sorpreso. Dopo aver fatto (spesso) i complimenti per una gestione oculata in nome delle plusvalenze che sono linfa vitale per un club, è il caso di dire quali sono le cose che non vanno. Gli errori non sono come le plusvalenze: in quel caso si incassa, in questo caso si paga. Certo, siamo all’alba della stagione e anche stavolta bisogna lottare – ci sono i margini – per portare a casa la pagnotta. Ci mancherebbe. Ma stavolta l’assortimento ci sembra poco competitivo, non tutte le ciambelle hanno il buco, con una qualità in discesa. E poi c’è un allenatore impotente che assiste quasi da spettatore non pagante: non esiste che il Lecce debba incassare sei gol a casa sua dalla pur ottima Fiorentina senza battere ciglio e senza un minimo di orgoglio. Domani pomeriggio la squadra cercherà

di rialzarsi, ma la trasferta di Lecce ha altissimi coefficienti di difficoltà. Gotti è una discreta soluzione in corsa, riproporlo per altri due anni è un rischio. I problemi del Lecce sono nati dalla vicenda D’Aversa, forse non sostenuto nel modo più adeguato quando l’allenatore ha commesso un errore (come li commettiamo tutti) e si è pentito. E si stanno acuendo adesso, un accorato mea culpa – con tutto il rispetto – nulla toglie e nulla aggiunge. Anzi, forse amplifica il rimpianto e allarga quel famoso concetto “si può sbagliare la moglie, ma non il portiere o il centravanti”. Mettiamoci anche l’allenatore, tanto per non sottovalutare un passaggio fondamentale nella vita di un club. Augurando al Lecce di rialzarsi presto: i margini ci sono, ma bisogna nettamente cambiare passo.

Foto: Instagram Lecce