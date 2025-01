Lecce-Genoa, i convocati di Giampaolo

Qui di seguito i convocati del tecnico del Lecce Marco Giampaolo in vista della sfida di domani contro il Genoa, al Via del Mare. Come già annunciato in conferenza, ci sarà Karlsson, ufficializzato oggi. Out Berisha, Gaspar, Sansone e Banda.

Portieri: 98. Borbei, 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja.

Difensori: 6. Baschirotto, 21. Bonifazi, 25. Gallo, 12. Guilbert, 19. Jean.

Centrocampisti: 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 36. Marchwiński, 27. McJannet, 10. Oudin, 75. Pierret, 8. Rafia, 20. Ramadani.

Attaccanti: 23. Burnete, 13. Dorgu, 40. Hasa, 37. Karlsson, 9. Krstović, 7. Morente, 50. Pierotti, 3. Rebić.

