“Il lavoro della squadra è proseguito al mattino con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara in trasferta con il Milan, in programma a San Siro il prossimo sabato. È stato a riposo Falcone, a causa di una gastroenterite. I giallorossi proseguiranno la preparazione domani, sempre al mattino all’Acaya”.