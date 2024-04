Lecce-Empoli, le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Via del Mare per la sfida tra il Lecce e l’Empoli, che metterà in palio punti pesanti in ottica salvezza. Queste le scelte di formazione dei due allenatori Luca Gotti e Davide Nicola:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli. Allenatore: Gotti

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Bastoni, Pezzella; Cancellieri, Cerri. Allenatore: Nicola