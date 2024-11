Lecce-Empoli, i convocati di Gotti

Qui di seguito i convocati di Luca Gotti in vista dello scontro diretto di domani contro l’Empoli. Nella lista dei 23 non sono presenti Bonifazi, Berisha, Pierret, Marchwinski, Hasa e Burnete, out per infortunio. Qui di seguito tutti i nomi.

Portieri: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard

Centrocampisti: Coulibaly, Kaba, McJannet, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Dorgu, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic, Sansone.

Foto: Instagram Lecce