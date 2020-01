Lecce, ecco Donati: “Sempre legato a questa piazza, il gruppo mi ha accolto bene. Sono pronto”

Il Lecce ha presentato il primo acquisto del mercato invernale, Giulio Donati. Il terzino, svincolatosi a luglio dal Mainz, è stato tesserato qualche settimana fa e indossa nuovamente la maglia giallorossa: “La mia prima volta qui nel 2010? Quell’anno con la maglia giallorossa fu molto bello, era la mia prima esperienza in Serie A, sono rimasto molto legato a questa piazza. Già da alcune settimane mi sto allenando con i nuovi compagni e devo dire che mi hanno fatto una bellissima espressione. Potrebbe sembrare una frase fatta – afferma sulle pagine del club salentino – ma non lo è, questo è un gruppo formato da ragazzi molto umili e che raramente si trova. Siamo una quadra viva, competitiva e sarà una bella sfida fino all’ultima giornata. A livello fisico mi sento bene, per quanto mi riguarda sarei già a disposizione per la prossima gara con l’Udinese, poi sarà il mister e i preparatori a decidere”.

