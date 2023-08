Lecce, è fatta per il ritorno di Oudin

Prosegue il calciomercato in entrata del Lecce , che dopo il grande esordio con la Lazio, è pronto a regalarsi un colpo importante in rosa. Si tratta del ritorno in giallorosso di Remi Oudin, rimasto fuori rosa nel Bordeaux, e di conseguenza pronto a tornare in Puglia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, altra opzione offensiva dunque a disposizione di mister D’Aversa, che avrà quest’anno il compito di coniugare i tanti volti nuovi, alla ricerca della seconda salvezza consecutiva giallorossa.

Foto: Twitter Lecce