Lecce, due nuovi soci in società. I dettagli

Due nuovi soci in società in casa Lecce. Nella conferenza stampa di presentazione della cordata Collardi, la società giallorossa ha annunciato anche l’ingresso in società di Alvin Sariaatmadja, amministratore delegato di Emtek e tra i più grandi imprenditori dell’Indonesia (sesta forza economica del Paese), e Pascal Picci, presidente della Sauber e proprietario dell’Alfa Romeo in Formula 1. Ad annunciarlo è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani.

Importanti investitori, quindi, per il club salentino che la prossima stagione giocherà in Serie A, dopo la promozione appena conquistata.

Foto: Logo Lecce