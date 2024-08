Lecce, doppietta di Marchwinski ma il Nizza si impone per 3-2. Todibo, sempre più Juve

Il Lecce ha ospitato il Nizza al “Via del Mare”, i francesi si sono imposti per 3-2. Gli ospiti in vantaggio al 15’ del primo tempo con Guessand, i salentini vicini al pareggio con un rasoterra di Dorgu di poco fuori. Nella ripresa raddoppio dei francesi con Clauss, poi si scatena il nuovo acquisto Marchwinski che al 69’ sfrutta da pochi metri un assist di Pierotti e pochi minuti dopo indovina un controbalzo su cross da sinistra di Gallo per il momentaneo 2-2. All’87 il tris del Nizza ancora con Clauss che sfrutta un’indecisione difensiva del Lecce. Assente Todibo che viaggia sempre più verso la Juventus, nei prossimi giorni è attesa la definizione della trattativa in modo da regalare a Thiago Motta il difensore centrale che è sempre stato la prima scelta.

Foto: instagram Lecce