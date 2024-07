Lecce, Corvino presenta Pierret: “Tra i migliori della Ligue 2”

Oggi il Lecce ha presentato il neo acquisto Balthazar Pierret, arrivato a parametro zero dal QRM. Presenti in conferenza stampa Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. Di seguito le parole di Corvino sul centrocampista francese: “Era un nostro obiettivo invernale e siamo qui oggi a presentarvelo. È un classe 2000 e ha firmato con noi fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. È un mediano che lavora molto dietro la linea della palla. È stato considerato dalla stampa francese tra i migliori del campionato Ligue 2”.

Foto: Instagram Lecce