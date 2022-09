Lecce, Colombo: “Voglio dimostrare di poter stare in Serie A. Mi ispiro a Batistuta”

Durante l’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centravanti del Lecce, Lorenzo Colombo, ha parlato dei suoi obiettivi stagionali: “Voglio arrivare almeno in semifinale all’Europe Under21, perché partecipare non basta. Poi la salvezza con il Lecce, mentre a me stesso voglio dimostrare di poter stare in Serie A“. Poi ha proseguito parlando del suo idolo, Gabriel Omar Batistuta: “Nei pulcini avevo i capelli lunghi e il mio allenatore mi paragonò esteticamente a Batistuta, un po’ anche per il tiro, che è sempre stata la mia caratteristica principale. Ero piccolo, Batistuta l’avevo sentito, non sapevo chi fosse Così sono andato a vedere i suoi video e a studiarmelo. Mi ispiro a lui adesso”.

Foto: Instagram Colombo