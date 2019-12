Lecce-Bologna, Mihajlovic infuriato con Medel

Sinisa Mihajlovic è tornato. In tutti i sensi. L’allenatore serbo, in panchina anche quest’oggi nel match del Via del Mare tra Lecce e Bologna, è stato protagonista di un episodio singolare con il suo centrocampista Gary Medel. Al minuto 40′ del primo tempo, con il punteggio ancora fermo sullo 0 a 0, il cileno ha subito un brutto fallo da Tachtsidis, e ha poi reagito in maniera spropositata. L’atteggiamento del giocatore non è piaciuto a Sinisa, che è subito entrato in campo per richiamarlo all’ordine (Medel poteva rischiare un altro giallo, e quindi l’espulsione). Gli animi non si sono rasserenati neanche dopo il vantaggio rossoblù siglato da Orsolini: al termine della prima frazione di gara, Medel è corso verso la propria panchina, continuando a polemizzare con l’allenatore serbo e con il ds del Bologna, Riccardo Bigon.

Foto: Twitter Bologna