Lecce, balzo verso la Serie A: 2-0. Crollano Cremonese e Monza, il Crotone retrocede in C

Si sono concluse qualche istante fa le gare della trentaseiesima giornata di Serie B. Risultati importanti, su tutti il successo del Lecce sul Pisa per 2-0 che proietta i salentini verso la A, complice il clamoroso ko della Cremonese a Crotone (3-1). Male il Monza, che cade a Frosinone 4-1. I giallorossi ora sono primi in classifica a +2 dalla squadra di Pecchia e +4 dai brianzoli, quasi una garanzia. In coda successo vitale del Cosenza col Pordenone (3-1), che condanna i corregionali del Crotone alla retrocessione in C nonostante la vittoria odierna. Pari a reti inviolate infine tra Alessandria e Reggina.

Risultati

Ascoli-Cittadella 0-0

Cosenza-Pordenone 3-1

Lecce-Pisa 2-0

Frosinone-Monza 4-1

Crotone-Cremonese 3-1

Alessandria-Reggina 0-0

FOTO: Twitter Lecce