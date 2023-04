L’ECA si congratula con la Souloukou per il suo ruolo nella Roma: “Congratulazioni alla nostra Board Member”

La European Club Association, ovvero l’associazione dei club professionistici di calcio europei (ECA), tramite i social si è congratulata con Lina Souloukou per il suo nuovo ruolo nella Roma, CEO e Amministratore delegato del club.

“Congratulazioni all’Executive Board Member dell’ECA Lina Souloukou per il ruolo di nuovo CEO della Roma”. Questo è il messaggio affidato a Twitter per complimentarsi con la nuova dirigente romanista.

Congratulations to ECA Executive Board Member, @LinaSouloukou who has been appointed as the new CEO of @OfficialASRoma #WeAreECA https://t.co/jXYcvZd2SA

— ECA (@ECAEurope) April 20, 2023