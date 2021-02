LeBron James riponde a Ibrahimovic: “Non mi limiterò mai al solo sport sapendo quando è potente la mia voce”

Dopo le critiche di Zlatan Ibrahimovic nei confronti di LeBron James, accusato di usare il suo status di grande atleta e volto dell’NBA per parlare di politica, non si è fatta attendere la risposta del cestista dei Los Angeles Laker: “Io sono parte della mia comunità e ho oltre 300 ragazzi nelle mie scuole che hanno bisogno di una voce e io sono la loro voce. Sono la persona sbagliata da criticare su questo campo perché ho una mente ‘molto educata’ e ho fatto i compiti… Mi occuperò sempre di temi come l’uguaglianza, la giustizia sociale, il razzismo, l’assistenza medica e il diritto al voto. Per nessun motivo mi limiterò al solo sport, perché conosco in che posizione sono e quanto è potente la mia. È buffo che lui dica queste cose, perché è lo stesso ragazzo che nel 2018 ha parlato di razzismo in Svezia legato alle sue origini e al suo cognome.”

Foto: Twitter Milan