Leao: “Vogliamo vincere l’Europa League, Ibra ci darà la forza”

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, sottolineando gli obiettivi e le ambizioni dei rossoneri per quest’anno: “La squadra quest’anno è migliore dello scorso anno. Le ultime vittorie hanno alzato il morale del gruppo, vogliamo provare a vincere qualcosa di importante. Ibra ha vinto l’Europa League, ci trasmetterà l’esperienza per poterla vincere. Il Milan non l’ha mai vinta. Con tutti i miei compagni sappiamo di avere la responsabilità di poter essere ricordati anche per quello. Vogliamo vincerla”.

Foto: Rafa Leao Instagram