Leao, un’altra ammonizione per simulazione: era diffidato, salterà la Georgia

Rafael Leao salterà l’ultima partita della fase a gironi contro la Georgia. L’esterno offensivo del Milan e della Nazionale portoghese era diffidato a causa dell’ammonizione rimediata contro la Repubblica Ceca per una simulazione. Adesso il Portogallo – in vantaggio 2-0 – sta disputando la seconda gara della fase a gironi contro la Turchia e Leao ha rimediato un’altra ammonizione per simulazione. Un cartellino giallo che gli costerà una giornata di squalifica. Dunque, Leao non sarà a disposizione per l’ultima giornata della fase a gironi.

Foto: Instagram Leao