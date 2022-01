Rafael Leao ha parlato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia: “Volevo crossare perché abbiamo il più forte di testa (Giroud, ndr) con Ibra e quando non riesco a tirare provo a crossare. Cerco di dare il massimo, oggi ci sono riuscito. Abbiamo vinto e ho fatto gol. Rinnovo? Non lo so, sto bene al Milan. Mi sento felice qua, ma vediamo. È ancora presto”.

FOTO: Twitter Milan